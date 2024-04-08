تصدرته صورتا خميني وخامنئي.. لقاء إيراني حوثي في مسقط

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان، الأحد، في العاصمة العُمانية مسقط، بالمتحدث الرسمي والقيادي في ميليشيا الحوثي محمد عبدالسلام.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحوثيين، فإن اللقاء بحث آخر المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، كما أكد من خلاله ممثل الحوثيين عن حق إيران في الرد على الهجوم الجوي الذي استهدف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، بينما اكتفَى الإعلام الإيراني الرسمي وشبه الرسمي، بالإشارة إلى اللقاء بين الطرفين، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

وما شدّ انتباه الشارع اليمني على منصاتهم الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انعقاد اللقاء بين الطرفين في قاعة تعلوها صورتان لكل من الخميني وخامنئي، مشيرين إلى "التبعية العمياء التي ينتهجها الحوثيون لإيران".