تصدرته صورتا خميني وخامنئي.. لقاء إيراني حوثي في مسقط
التقى وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان، الأحد، في العاصمة العُمانية مسقط، بالمتحدث الرسمي والقيادي في ميليشيا الحوثي محمد عبدالسلام.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحوثيين، فإن اللقاء بحث آخر المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، كما أكد من خلاله ممثل الحوثيين عن حق إيران في الرد على الهجوم الجوي الذي استهدف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، بينما اكتفَى الإعلام الإيراني الرسمي وشبه الرسمي، بالإشارة إلى اللقاء بين الطرفين، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.
وما شدّ انتباه الشارع اليمني على منصاتهم الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انعقاد اللقاء بين الطرفين في قاعة تعلوها صورتان لكل من الخميني وخامنئي، مشيرين إلى "التبعية العمياء التي ينتهجها الحوثيون لإيران".
ووصف المحلل العسكري محمد عبدالله الكميم، اللقاء بأنه ليس سوى لإصدار التوجيهات والأوامر من قبل إيران، لأحد أذرعها في الوطن العربي، ومحاولة منها للهروب والفرار من الرد على إسرائل.
فيما ذهب آخرون، لإعادة نشر مقابلة مرئية سابقة للقيادي الحوثي الآخر عبدالملك العجري، وهو يقر بالتنسيق الجماعي والكامل، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع إيران وميليشيا حزب الله ، لإدارة الهجمات الإرهابية والقرصنة في البحر الأحمر.
وكان وزير الخارجية الإيراني، قد وصل على رأس وفد سياسي وبرلماني، إلى مسقط صباح الأحد، في زيارة رسمية ضمن جولة إقليمية شاملة، أجرى خلالها عدة لقاءات مع القيادة العُمانية، كما أجرى كذلك مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.