بايدن لأمير قطر: ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن في غزة

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحاجة الملحّة للإفراج عن "كل الرهائن" الذين احتجزتهم حركة حماس في هجومها على إسرائيل، الشهر الماضي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية، في بيان، أن بايدن والشيخ تميم بحثا، خلال اتصال هاتفي، "الحاجة الملحّة لإطلاق سراح كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس من دون أي تأخير".

كما بحث المسؤولان موافقة إسرائيل على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة بناء على طلب أمريكي، وتطرقا إلى "الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدة الإنسانية الماسّة إلى غزة، وقرار إسرائيل استئناف شحنات الوقود للمساعدات المنقذة للحياة".