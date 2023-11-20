الحرب في غزة.. إسرائيل تجتاح القطاع بدبابات عربية

قد يكون العنوان صادما ولكن هذه حقيقة على أرض الواقع في قطاع غزة، وهذه الدبابات وصلت الآن إلى وسط غزة، كيف وصلت هذه الدبابات وكيف حصلت عليها إسرائيل؟.

وفي التفاصيل، خلال الحروب العربية الإسرائيلية السابقة وخصوصا حرب عام 1967، وكذلك حرب عام 1973، تمكنت إسرائيل من أن تأسر المئات من الدبابات العربية وهي من النوع "تي 54" وكذلك "تي 55" وهي سوفيتية الصنع، وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي، حولت إسرائيل هذه الدبابات إلى ناقلات جند مدرعة وأسمتها الناقلة المدرعة "اشزاريت"، وتعني بالعربية الفض أو المتوحش وتم تخصيص 200 من هذه الناقلات المدرعة، إلى أحد ألوية الفرقة 36 الإسرائيلية.