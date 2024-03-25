"حماس" ترحب بقرار مجلس الأمن.. "مستعدون للانخراط في عملية تبادل للأسرى"

رحبت حركة حماس، اليوم الاثنين، بقرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكدت في بيان "استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".

وطالب مجلس الأمن الدولي في القرار بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.