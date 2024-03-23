توقيف الصحفي التونسي محمد بوغلاب بتهمة "الإساءة إلى موظفة عمومية"

قال مسؤول قضائي إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الجمعة، باحتجاز الصحفي البارز محمد بوغلاب، بشبهة الإساءة لموظفة عمومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي برنامج إذاعي.

وقال القاضي محمد زيتونة إن "موظفة بالقطاع العام أصرت على التتبع القضائي ضد بوغلاب بعد أن قام بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكرر ذلك في برنامج إذاعي".

وبدأت الشرطة اليوم الجمعة استجواب بوغلاب وسط حملة دعم واسعة من الصحفيين والناشطين.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن حمادي الزعفراني محامي بوغلاب قوله إن موكله "يمثل حاليا أمام الفرقة المركزية الخامسة بالحرس الوطني في العوينة؛ للاستماع إلى أقواله من أجل ما نُسب إليه كذي شبهة".

وأضاف محامي بوغلاب أنه قدّم اليوم "شهادة طبية تثبت عدم تمكن مندوبه من الحضور، لكن الفرقة المذكورة رفضت هذه الشهادة".