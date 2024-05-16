"سنتكوم": المدمرة "ميسون" اعترضت صاروخًا لميليشيا الحوثي

اعترضت المدمرة الأمريكية "ميسون" صاروخًا مضادًّا للسفن تابعًا لميليشيا الحوثي فوق البحر الأحمر، الاثنين الماضي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وأضافت "سنتكوم" في بيان لها، اليوم الخميس، أن قوات أمريكية دمرت طائرتين مسيّرتين.

وكانت ميليشيا الحوثي قالت، أمس الأربعاء، إنها استهدفت السفينتين الحربيتين الأمريكيتين "ميسون"، و"ديستني" بالبحر الأحمر، في إطار حملة هجمات تقول إنها تأتي لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الميليشيا، يحيى سريع، في كلمة متلفزة أن الميليشيا استهدفت مدمرة أمريكية تدعى "ميسون" في البحر الأحمر بعدد من "الصواريخ البحرية المناسبة".

وأضاف سريع أنه تم أيضًا استهداف السفينة "ديستني" لأنها كانت في طريقها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي في الـ20 من أبريل/نيسان الماضي.