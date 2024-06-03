نتنياهو: يمكن وقف القتال لـ42 يومًا لإعادة الرهائن

نقلت هيئة البث العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو، اليوم الاثنين، قوله: "يمكننا وقف القتال لمدة 42 يومًا من أجل إعادة الرهائن، لكننا لن نتخلى عن النصر الكامل.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله في مناقشة مع لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، إن المرحلة الأولى من الخطة التي تروج لها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن لدى حركة حماس، يمكن تنفيذها دون الاتفاق على كل شروط المراحل اللاحقة، بحسب رويترز.