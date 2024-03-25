منظمة: 3 آلاف قنبلة لم تنفجر في غزة

حذر مسؤول في منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية من أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفًا أطلقتها إسرائيل على قطاع غزة بين الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول ومنتصف يناير/كانون الثاني لم تنفجر.

وقال نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، جان بيار ديلومييه لإذاعة فرنسا الدولية "ثمة 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ 45 ألفاً، لم تنفجر، وستشكل تلك، في الواقع، خطرًا إضافيًّا ولاسيما بالنسبة للمدنيين عند العودة في الوقت الذي يتعين فيه نشر المساعدات الإنسانية".

وهذا العدد الذي قدرته "Mine Action Area of responsibility"، وهي مجموعة عمل مكونة من منظمات غير حكومية تنشط في الموقع من بينها "هانديكاب إنترناشيونال"، يغطي الفترة الممتدة بين الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول ومنتصف يناير/كانون الثاني، بينما يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

واعتبر ديلومييه، وفقًا لوكالة "فرانس برس" أن وقف إطلاق النار وحده كفيل بمنح المزيد من "الرؤية" لمنظمة "هانديكاب إنترناشونال" لكي "تبدأ بالطبع أعمال إزالة الألغام وتلوث مخلفات الحرب من المتفجرات".