بدون فرنجية.. قائمة بأسماء 5 مرشحين لرئاسة لبنان إلى الأليزيه

كشفت مصادر لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيحمل في لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائمة بأسماء 5 مرشحين لمنصب الرئيس اللبناني.

وأفادت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية بأن القائمة "تمثل خيارات المسيحيين رئاسًّيا، وهي: إبراهيم كنعان، وزياد بارود، وجوزاف عون، وجهاد أزعور، ونعمة إفرام".

وذكرت الصحيفة أن اللائحة التي "خلت من مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية"، تأتي "كي ترد على الموقف الفرنسي القائل حتى الآن، إن باريس أيدت خيار الثنائي الشيعي بترشيح فرنجية، بذريعة أن لا مرشَّحَ مسيحيًّا سواه".

بالتوازي مع ذلك، قال النائب جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" إنه "توافق مع المعارضة على اسم مرشح ولكن ما ينقص هو البرنامج.

ودعا باسيل في لقاء مع صحيفة "القبس" الكويتية تنظيم "حزب الله" إلى "توافق وطني والإقلاع عن نهج الفرض والمواجهة".

ويستعد باسيل خلال الساعات المقبلة للإعلان رسميًّا عن موافقة "التيار" على ترشيح أزعور، ضمن سياق مواقف متتالية للمعارضة يُعلن كلُّ من أطرافها على حدة، تأييدها ترشيح أزعور.