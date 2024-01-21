الغزيون يواجهون برد الشتاء.. "في العراء وبلا دواء" (صور)

نفاد الكميات

وأكد الصيدلاني إسماعيل البردويل "نفاد كافة اللقاحات والأدوية المتعلقة بنزلات البرد وفيروس الإنفلونزا الموسمي"، مشيرًا أن "الآلاف من السكان والنازحين يبحثون عنها بمختلف المراكز الصحية دون جدوى".

وأشار "البردويل"، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "مع دخول فصل الشتاء ونزوح السكان إلى مناطق غير ملائمة صحيًا، أُصيب الآلاف بالإنفلونزا والأمراض الصدرية وهو ما أدى إلى نفاد مخزون الأدوية".

وحذَّر من أن استمرار فقدان هذه الأدوية ينذر بكارثة صحية كبيرة في القطاع، مطالبًا الجهات الإغاثية بضرورة العمل على إدخال اللقاحات والأدوية الخاصة بأمراض الشتاء، وهو أمر لم يتحقق بعد، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع.

وأشار إلى تضاعف أعداد المصابين بأمراض الشتاء بسبب البيئة غير الملائمة للإقامة، وهو ما يهدد جميع سكان القطاع في الإصابة بأحد أمراض الشتاء.