"قدر".. اعتراف إيراني يؤكد تزويد الحوثيين بصواريخ بحرية

وقال الإرياني إن إيران استخدمت ميليشيا الحوثي كغطاء لشنّ تلك الهجمات، وإعلان المسؤولية عنها، دون اكتراث بالمصالح الوطنية، والتداعيات الكارثية الناجمة عن ممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وجهود إنهاء الحرب، وإحلال السلام في اليمن.

وأكد الإرياني أن "تلك الاعترافات تؤكد أن النظام الإيراني كان يعد ميليشيا الحوثي، منذ وقت مبكر، بالإمكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته الإرهابية، وتقويض سلامة الشحن الدولي، والتدفق الحر للتجارة العالمية".

ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر، كانت مجرد ذريعة انتهزتها إيران، لاختبار كفاءة المنظومات من أسلحة، وخبراء، ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة.

وأكد الوزير اليمني أن النظام الإيراني لا يقدّم أي دعم حقيقي لفلسطين، ولا يشكل أي تهديد حقيقي لإسرائيل.

وشدد على أنه "لا ينبغي على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الوقوف موقف المتفرج من سلوك النظام الإيراني، واستمراره في تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، في خرق فاضح للقرار الأممي (2216)".

ودعا إلى "المسارعة بشكل فوري في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية".