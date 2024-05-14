للمرة الأولى.. ميليشيا عراقية تقصف إسرائيل بمسيّرات "الأرفد" (فيديو)

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً منسوباً للميليشيا العراقية، تظهر في لحظة إطلاق اثنتين من الطائرات المسيّرة.

ودأبت الميليشيا، التي تضم عدداً من الفصائل العراقية المسلحة، على إعلان استهداف مواقع عسكرية مختلفة في إيلات ومدن أخرى داخل إسرائيل، دعماً للفلسطينيين في حرب غزة التي تشنها إسرائيل.