للمرة الأولى.. ميليشيا عراقية تقصف إسرائيل بمسيّرات "الأرفد" (فيديو)
أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الثلاثاء، قصف هدف حيوي في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.
وقالت الميليشيا، في بيان لها، إن عناصرها استهدفوا موقعاً في الأراضي المحتلة بطائرتين مسيّرتين من طراز "الأرفد" تستخدم للمرة الأولى.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً منسوباً للميليشيا العراقية، تظهر في لحظة إطلاق اثنتين من الطائرات المسيّرة.
ودأبت الميليشيا، التي تضم عدداً من الفصائل العراقية المسلحة، على إعلان استهداف مواقع عسكرية مختلفة في إيلات ومدن أخرى داخل إسرائيل، دعماً للفلسطينيين في حرب غزة التي تشنها إسرائيل.