ملفّان على الطاولة.. اجتماع مرتقب بين فتح وحماس في موسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء عن السفير الفلسطيني في موسكو، أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو الخميس لبحث ملفي تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "ريا نوفوستي"، أنه تم التخطيط لمثل هذا الاجتماع.