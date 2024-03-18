إسرائيل ترصد اتصالات "سرية" بين قيادات حماس حول مروان عيسى

كشفت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، ليل الأحد، أن إسرائيل رصدت اتصالات "سرية" بين قيادات من حماس، تؤشر على أن الحركة على قناعة بأن القيادي مروان عيسى قُتل بالفعل.

وأفادت الاتصالات التي كشف عنها الإعلام العبري بأن مروان عيسى مدفون تحت الأنقاض في أحد الأنفاق بمخيم "النصيرات" مع القيادي غازي أبو طعمة.

وذكرت القناة أن هناك مخاوف لدى حركة حماس من نجاح الجيش الإسرائيلي في الوصول إلى جثمانيْ عيسى وأبو طعمة، كما تسعى الحركة للوصول إليهما أولًا، قبل الجيش الإسرائيلي، حيث ستستخدمه تل أبيب كورقة للمساومة.

وفي حال صحة الروايات بشأن مقتل عيسى وأبو طعمة، ووصول إسرائيل إلى جثمانيهما أولًا، فإنها ستستخدم الجثمانين للمساومة ضمن صفقة الأسرى، وفق ما أشارت إليه قناة "كان 11" العبرية ليلة الإثنين.

واستعانت القناة بالصحفي المختص بالشؤون الفلسطينية، إليؤور ليفي، والذي أشار إلى أن حماس تواجه مأزقًا، يتعلق بخوفها من إرسال أطقم للعمل على انتشال جثماني عيسى وأبو طعمة.