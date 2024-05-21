وفاة 66 طفلًا بمخيم نازحين في دارفور بسبب الجوع

وأكد أن الجوع أودى بحياة 66 طفلًا نتيجة سوء التغذية وانعدام الأدوية وفق آخر إحصائية، مشيرًا إلى ظهور حالات الشلل وسط الأطفال إضافة إلى أمراض أخرى جراء فقدان التطعيم لعام كامل.

وأشار البيان إلى مصرع 38 شخصًا من كبار السن خلال شهر واحد، إضافة إلى وفيات متعددة وسط شرائح المجتمع منها 6 حالات وسط الأمهات الحوامل بسبب انعدام التغذية، موضحًا أن الإحصائيات مرشحة للارتفاع في ظل الأوضاع الراهنة للنازحين بالمخيمات.

وأظهر البيان خيبة أمل النازحين لعدم وجود أي مؤشرات لإدخال المساعدات الإنسانية لمخيمات دارفور، معتبرًا ذلك تهاونًا بحياة النازحين.

وأطلق رئيس معسكرات النازحين بدارفور، نداءً للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية بالاستجابة السريعة لنداءات إدخال المساعدات الإنسانية لمخيمات النازحين في دارفور.

ويقول برنامج الأغذية العالمي، إن قرابة 18 مليون شخص بالسودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 5 ملايين منهم في وضع الطوارئ، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع اقتراب موسم الجفاف.

ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها الثاني، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، إذ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين، بين نازح ولاجئ في دول الجوار، بحسب بيانات أممية.