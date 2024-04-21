الكشف عن مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس (صور وفيديو)

كشف الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الأحد عن انتشال جثث 150 فلسطينياً قتلهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقالت الهيئة في بيان: "انتشلت طواقمنا في محافظة خان يونس اليوم 50 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار، كانت قد جمعتهم قوات الاحتلال ودفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي".

وأضافت: "ما زالت طواقمنا مستمرة في عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء خلال الأيام المقبلة حيث ما زال هناك عدد كبير من الشهداء".