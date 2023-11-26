قصة مؤلمة من غزة.. الحرب تجبر فلسطينيًا على المفاضلة بين أطفاله

رواية أشبه بالأساطير.. لا تصدقها العقول، كتبتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن فلسطيني أجبرته الحرب على المفاضلة بين اثنين من أطفاله، أحدهما قُتل بغارة جوية، والآخر أُصيب بجراح في قدمه.

الفلسطيني "أشرف سبيتة" كان يقيم مع عائلته في مدرسة بحي الزيتون أملاً بالتمتع ببعض الحماية من الغارات والقصف المتواصل، إلا أن قذائف انهالت على المكان كـ"المطر"، لتبدّد تلك الآمال، وتضعه في موقف لم يتخيله.

ويقول سبيتة لـ"إرم نيوز" :" قبل عدة أيام انهالت علينا قذائف القصف الإسرائيلي كالمطر في إحدى مدارس حي الزيتون، جنوب مدينة غزة الأمر الذي تسبب باستشهاد أحد أبنائي، وإصابة آخر بجراح بالغة الصعوبة بقدمه".

وأضاف: "ابني الأول كان يحتضر وفي لحظات حياته الأخيرة، واضطُررت على إثر ذلك أن اكتب اسمه على ورقة حتى لا يوضع بقائمة الشهداء مجهولي الهوية، واتجهت لإسعاف طفلي الآخر"، واصفًا تصرفه بـ"المؤلم للغاية".

وأشار إلى أنه "قضى وقتًا طويلًا بالبحث عن مكان مناسب لعلاج نجله، خاصة أن جميع مستشفيات غزة كانت محاصرة، ولا يوجد أي جهة تقدم الخدمات الطبية أو حتى الإسعافات الأولية للمصابين، الأمر الذي تسبب بمضاعفات كبيرة لطفله".

وتابع: "بعد فترة طويلة، تمكنت من الحصول على بعض الخدمات الطبية الأولية، وانتقلت مع عائلتي لدفن طفلي الشهيد، فأنا قمت بكتابة اسمه على ورقة حتى أتعرف عليه وأعرف مكان دفنه لاحقًا".