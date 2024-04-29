البنتاغون: رصيف غزة العائم سيكلف واشنطن 320 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الاثنين، أن الرصيف المؤقت، الذي يبنيه الجيش الأمريكي لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة، سيكلف واشنطن ما لا يقل عن 320 مليون دولار.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ للصحافيين: "هذا تقديرنا التقريبي في الوقت الحالي، حوالي 320 مليون دولار"، مضيفة: "هذه تكلفة أولية للرصيف المؤقت"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأعلن البنتاغون، يوم الخميس الماضي، البدء ببناء الرصيف، الذي يُتوقع تشغيله في أيار/مايو المُقبل.

حينها، سيتم نقل المساعدات عبر السفن التجارية إلى منصة عائمة على بعد أميال من ساحل غزة، ونقلها إلى سفن أصغر لإحضارها إلى الرصيف وتحويلها إلى الأرض بواسطة الشاحنات للتوزيع.