الجيش اللبناني ينفي التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في "عين الحلوة"

نفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، وجود أي نية لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بلبنان.

وكانت أنباء قد جرى تداولها مؤخراً أفادت بأن الجيش اللبناني يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم "عين الحلوة" بعد الاشتباكات الدامية التي جرت بين حركة "فتح" وفصائل متشددة.

وقال الجيش عبر منصة "إكس": "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

وأضاف البيان: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".