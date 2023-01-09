بعد تبنّي الليكود سياسات بن غفير.. ما العقوبة المتوقعة لرفع علم فلسطين في إسرائيل؟

ونقلت قناة "الآن 14" عن ريفيفو، اليوم الإثنين، أنه يتوجه بالشكر للوزير بن غفير، الذي أصدر أوامره للمفوض العام للشرطة، يعكوف شابتاي، لمنح كل عناصر الشرطة وأفرادها صلاحية إزالة الأعلام الفلسطينية من مختلف المناطق.

وذكر أن التشريع الجديد الذي تقدم به للأمانة العامة للكنيست، الإثنين، "يشدد على الشق الخاص بالعقوبة، إذ يحددها بعام واحد و10 آلاف شيكل غرامة كحد أدنى، ضد كل من يرفع علم العدو في المناطق العامة في إسرائيل".

وذكر أن أعداد حاملي الأعلام (الفلسطينية) لن يشكل فارقا، أي أن الكل سيعاقب بالعقوبة ذاتها، وقال: "لن يشكل فارقا أن يكون من رفع العلم شخص واحد أو خمسة أشخاص، لا فارق بين رفعه في حرم جامعي أو فوق بناية سكنية، يحظر رفع هذا العلم".