الجامعات الإسبانية تنضم للاحتجاجات على حرب غزة

شهدت كلية الفلسفة في جامعة فالنسيا الإسبانية لمدة سبعة أيام مستمرة، أول احتجاج على حرب غزة في البلاد مستوحى من مظاهرات الجامعات في الولايات المتحدة، فيما تنوي جامعات مدريد وكاتالونيا والأندلس، الانضمام للاحتجاجات، وفقًا لصحيفة "El Pais" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة، أن الطلبة خيّموا لمدة أسبوع في حدائق كلية الفلسفة، للاحتجاج "ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة" ومطالبة المؤسسة الأكاديمية بوقف "أي نوع من العلاقة مع المؤسسات أو الشركات التي تتعاون مع إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلاب والأساتذة من بضع جامعات إسبانية قد وافقوا بالفعل على تنسيق الأنشطة، مثل: معسكرات التخييم في الحرم الجامعي، والالتقاء وتبادل الخبرات مع ممثلي الدول الأخرى التي تنظم معسكرات تخييم، مثل: ألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة.