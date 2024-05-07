الجامعات الإسبانية تنضم للاحتجاجات على حرب غزة
شهدت كلية الفلسفة في جامعة فالنسيا الإسبانية لمدة سبعة أيام مستمرة، أول احتجاج على حرب غزة في البلاد مستوحى من مظاهرات الجامعات في الولايات المتحدة، فيما تنوي جامعات مدريد وكاتالونيا والأندلس، الانضمام للاحتجاجات، وفقًا لصحيفة "El Pais" الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة، أن الطلبة خيّموا لمدة أسبوع في حدائق كلية الفلسفة، للاحتجاج "ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة" ومطالبة المؤسسة الأكاديمية بوقف "أي نوع من العلاقة مع المؤسسات أو الشركات التي تتعاون مع إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلاب والأساتذة من بضع جامعات إسبانية قد وافقوا بالفعل على تنسيق الأنشطة، مثل: معسكرات التخييم في الحرم الجامعي، والالتقاء وتبادل الخبرات مع ممثلي الدول الأخرى التي تنظم معسكرات تخييم، مثل: ألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة.
وأبدى الطلبة في جامعة مدريد المستقلة "UAM" عدم موافقتهم على محادثات الناتو. واحتفلوا بعد أن قامت المؤسسة "بإلغائها" في إجراء دعت إليه جمعيات الجامعات من أجل فلسطين.
كما أعلنت سيليا ديل باريو، المتحدثة باسم اتحاد الطلبة، أنها ستقدم إلى مجلس الطلاب مقترحًا للتخييم، مع فكرة مظاهرة رسمية يوم السبت دفاعًا عن الشعب الفلسطيني.
واتهمت ديل باريو الحكومة المركزية بـ"عدم القيام بأي شيء حيال الإبادة الجماعية"، ليتم تشكيل المعسكر؛ بهدف الضغط على الرئيس بيدرو سانشيز لإعلان "قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية مع حكومة نتنياهو".
وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن طلاب فالنسيا متعبون، رغم أنهم ينامون في الخيام منذ الاثنين الماضي. وتمثل الأخبار التي تصل إليهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن التعبئة والمعسكرات في بقية أنحاء إسبانيا مُحفزًا لهم، بحسب الصحيفة.
وكان الطلاب من إقليم الباسك هم التالين الذين اتخذوا هذه الخطوة. إذ دعا اتحاد الطلبة المرتبط باليسار المؤيد للاستقلال، بالفعل إلى تنظيم مخيمات الاثنين واليوم الثلاثاء، لصالح فلسطين في حرم جامعة إقليم الباسك في جيبوثكوا وبيزكايا وألافا.
وفي جامعة برشلونة، انضم الطلاب الكاتالونيون إلى الاحتجاجات بمعسكر تخييم في دير مديرية الجامعة في ساحة الجامعة المركزية، مُطالبين الجامعة بقطع علاقاتها مع إسرائيل والشركات التي تتعاون معها.
وأفادت الصحيفة بأن جامعات غاليسيا الثلاث "سانتياغو، وآكورونيا، وفيغو" لا تزال الحركة الاحتجاجية فيها، في بدايتها، ولا تزال الاتصالات جارية لمحاولة تنظيم المعسكرات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "شبكة الجامعات من أجل فلسطين"، التي تأسست في يناير/ كانون 2024 من قبل مجموعة من الأساتذة من 47 جامعة من أصل 50 جامعة حكومية في إسبانيا، قد أرسلت دعمًا حازمًا وغير مشروط للمبادرات التي قرَّر الطلبة الجامعيون تنفيذها ضد الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة.