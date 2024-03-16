وول ستريت جورنال: "أزمة خطيرة" بين بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمر بأزمة خطيرة، وأشارت إلى أن ذلك أثّر على العلاقات التقليدية القوية بين واشنطن وتل أبيب.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من دعم بايدن الصريح لإسرائيل خلال حرب غزة، تصاعد التوتر وبلغ ذروته في قطيعة شبه مفتوحة، لافتة إلى أن تصرفات الرئيس الأمريكي الأخيرة، بما في ذلك الخطط لإجراء محادثة مباشرة مع نتنياهو والدعوات لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة، تؤكد عمق التوتر.

وأوضحت أن كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية يعبرون علنًا عن قلقهم بشأن مستقبل نتنياهو السياسي، إلى جانب دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإجراء انتخابات إسرائيلية، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على خطورة الوضع.