"رأس الجدير".. شريان حياة بين ليبيا وتونس في مرمى "الخارجين على القانون"

أغلقت السلطات التونسية والليبية معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين؛ وذلك إثر اشتباكات دامية شهدها الجانب الليبي من المعبر بين مجموعات مسلحة متنافسة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس إنه "صدرت التعليمات بشكل فوري بغلق معبر رأس الجدير الحدودي بعد تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ". وأضافت الوزارة في بيان لها أن تلك المجموعات تعتبر ذلك "حقا مكتسبا".

وتثير هذه الأحداث التي تكررت في غضون أيام تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها المحتملة على الحركة التجارية في هذا المعبر الذي يعد الأهم بين تونس وليبيا.

ويعبر ليبيون نحو تونس من أجل تلقي العلاج من خلال معبر رأس الجدير، فيما تنقل شاحنات كبيرة سلعًا ومواد غذائية ونفطية في الاتجاه المعاكس.