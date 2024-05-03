بريطانيا تعاقب إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن بريطانيا فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين، وعلى عدد من الأفراد"، قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن حزمة العقوبات تستهدف مجموعتين تقودان هجمات عنف المستوطنين و4 أفراد يتحملون المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي وصفها بالفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة.

وتابع كاميرون أن "المملكة المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات".

وسيخضع الأشخاص الخاضعون للعقوبات لقيود مالية وقيود على السفر.

ووصفت الخارجية البريطانية "شباب التلال" و"ليهافا" بأنهما مجموعتان معروفتان بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية إن الأفراد الأربعة المعاقبين كانوا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات.

ومن بين المشمولين بالعقوبات، نوعام فيدرمان، المسؤول عن تدريب مجموعات المستوطنين على ارتكاب أعمال العنف، وإليشا يريد، الذي برر قتل الفلسطينيين على أسس دينية.