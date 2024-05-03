قطر ترد على اتهامات دعمها لحراك الجامعات الأمريكية

وأشار البيان إلى أن قطر طلبت من عدد من الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا قبل عقود المجيء إلى قطر لدعم بناء مؤسسات التعليم العالي هناك، مؤكدا أن "قطر فخورة بشدة بفروع الجامعات الأمريكية العاملة في الدوحة."

وأضافت السفارة في بيانها أن "التبرعات القطرية للجامعات الأمريكية موجهة للكلف التشغيلية لفروع الجامعات في الدوحة، وتمويل البناء والصيانة ورواتب الكليات وغيرها من الكلف داخل قطر وليس في أمريكا".

وأكد البيان: "قطر لا تتدخل أبدا في المراكز التعليمية أو في المقررات لأي من المدارس أو الكليات أو الجامعات الأمريكية".

وشددت السفارة على أن قطر "مستمرة في إدانة معاداة السامية والإسلاموفوبيا وكل أشكال خطابات الكراهية بأقسى العبارات".