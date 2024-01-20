الرئيس التونسي يجدد رفضه أي شروط أو إملاءات من صندوق النقد الدولي

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، رفضه "أي شروط أو إملاءات من أية جهة كانت"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس حكومته أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، حيث استعرض الأخير نتائج اللقاءات التي قام بها في إطار مشاركته في منتدى دافوس، خلال هذا الأسبوع، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وشدد سعيد على أن الإصلاحات التي تقوم بها البلاد يجب أن تكون إصلاحات وطنية خالصة، تنبع من إرادة الشعب.

ودعا من يسعى لتخليص بلاده من أزمتها أن "يدعمنا في المقام الأول، وقبل أي دعم أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا".

وقال إن "التجربة أثبتت أن الكثيرين ممن يتخفون وراء ما يسمى بالدعم لا يَزِيدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة شعبنا، وهو أمر مرفوض على أي مقياس من المقاييس".

وأضاف أن بلاده "لا تقبل الدعم إذا كان بدون احترام، وخير لنا الاحترام بدون عون (..) ظاهره خير وباطنه مزيد من التبعية والتفقير".