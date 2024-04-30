تضارب داخل الحركة.. قيادي في حماس ينفي نية مغادرة قطر

نفى القيادي في حماس، غازي حمد، نيّة الحركة مغادرة قطر والانتقال إلى الأردن بسبب ضغوطات تواجهها، وقال في تصريحات إن هذا الموضوع لم يُطرح قط للنقاش، نافيًا بذلك صحة ما صرَّح به القيادي الآخر في الحركة موسى أبو مرزوق.

وشدَّد حمد في تصريحات متلفزة على موقف قطر الداعم للحركة، واصفًا العلاقات بين الطرفين بأنها طبيعيةٌ جدًّا.

وحول أسباب الحديث عن مغادرة قيادة حماس قطر والانتقال إلى دولة أخرى، قال حمد إن "بعض الأطراف" ربما تحاول "التشويش" على الحركة، وعلى رأسها إسرائيل، من خلال "إمّا الضغط على بعض الدول وإمّا ترويج الشائعات"، وفق قوله.

وأكد أن إسرائيل "تحاول الضغط على بعض الدول من أجل عدم استقبال قادة حماس".

وعاد حمد للتأكيد أن الموقف القطري "واضح وداعم"، وأنه لا يوجد أيّ إشكاليات مع قيادة حماس.