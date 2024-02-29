لإتمام التبادل.. شخصيات فلسطينية تتمسك حماس بالإفراج عنها

تتمسك حركة حماس بالإفراج عن ثلاث شخصيات فلسطينية في السجون الإسرائيلية، لإتمام صفقة تبادل الأسرى، كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق.

وتطالب حماس، وفق الصحيفة، بالإفراج عن القيادي في "فتح" مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقائد السابق للذراع العسكري لحماس في الضفة الغربية عبد الله البرغوثي.

إلى جانب هؤلاء، رجّح تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شخصيات أخرى من المحتمل الإفراج عنها ممن تطالب بهم حركة حماس، هم عباس السيد، وإبراهيم حامد، ومحمد عرمان.

مروان البرغوثي: حكمت عليه بالسجن المؤبد، 5 مرّات، ولعب دورًا مركزيًّا في الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي جرى اعتقاله في أعقابها، عام 2002.

وُجّهت للبرغوثي تهم القتل، والتواطؤ في جرائم قتل، ومحاولات القتل، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وأكبر التهم كانت تدبير كمائن قتل فيها 26 إسرائيليًّا.