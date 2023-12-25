هل تتعرّض اللغة العربية للتهميش؟ (فيديو إرم)

على مرّ السنوات والأجيال، عُرفت مصر بمدارسها الرسمية التي تخرّج منها مشاهير وشخصيات بارزة في المجتمع المصري؛ إذ كانت ركيزة تلك المدارس دائماً، ولا تزال، تعليم اللغة العربية من خلال أساتذة من الطراز الرفيع.

ولكن في الآونة الأخيرة، لوحظ انتشار واسع للمدارس الأجنبية في مصر، التي تسعى لتعليم اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية، وهي متاحة لطبقة قادرة على دفع الأقساط المرتفعة نسبةً للأقساط الرمزية في المدارس الرسمية.

ومع انتشار المدارس الأجنبية، أصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى التي يتعلمها التلميذ في هذه المدارس، ودون قصد يتم تهميش العربية اللغة الأساس في الوطن العربي.. فهل هناك خطة تربوية لردع تدهور اللغة العربية؟