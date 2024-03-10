خمسة قتلى في قصف إسرائيلي على منزل جنوب لبنان

قُتِل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة من عائلة واحدة، وأصيب تسعة آخرون، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن "الغارة على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، ذهبت ضحيتها عائلة من 4 أشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين".

وأضافت أن "المقاتلات أطلقت صاروخين من نوع جو- أرض في اتجاه المنزل؛ ما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه وولديهما وشخص آخر".

وذكرت الوكالة أن "الغارة أدت إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وإصابة سكان منازل مجاورة كانت تضرَّرت أيضًا جراء القصف، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى".