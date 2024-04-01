الشرطة الإسرائيلية تعتقل شقيقة إسماعيل هنية

وذكر الموقع أنه تم اعتقال شقيقة هنية للتحقيق معها في الوحدة المركزية في قسم شرطة النقب، وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، سيتم تقديمها لجلسة اليوم في محكمة الصلح في بئر السبع مع طلب تمديد اعتقالها.

وأشار إلى أن المداهمة تمت بعد تحقيق مشترك أجرته المنطقة الجنوبية لشرطة إسرائيل والشاباك، وأن من بين القوات التي شاركت في الحادثة الوحدة المركزية لمنطقة النقب والقوات الخاصة في النقب بالتعاون مع جهاز المخابرات الخاص، والتشكيل الجوي لشرطة إسرائيل ووحدات المخابرات الإقليمية والوطنية.

ونقل الموقع عن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أمير كوهين قوله إن "اللواء الجنوبي لن يتردد بأي شكل من الأشكال في الحرب ضد الإرهاب وسيستخدم كل الوسائل والأدوات المتاحة له في كل مكان، من أجل خلق الردع وإحباط الهجمات الإرهابية، بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل".