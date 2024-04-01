الشرطة الإسرائيلية تعتقل شقيقة إسماعيل هنية
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "للاشتباه في تواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل". حسبما ذكرت وكالات أنباء ووسائل إعلام عبرية.
وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن شقيقة هنية "تتواصل مع أفراد حماس وتتعاطف معهم، وتحرض وتدعم الأعمال الإرهابية في إسرائيل". حسب الصحيفة.
وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية وخلال مداهمة منزل صباح عبد السلام هنية (57 عاما) في تل السبع، عثرت على وثائق ووسائل إعلام وهواتف ومئات الآلاف من الشواقل وأدلة أخرى، تربطها، بحسب الشرطة الإسرائيلية، بارتكاب "مخالفات أمنية خطيرة".
وذكر الموقع أنه تم اعتقال شقيقة هنية للتحقيق معها في الوحدة المركزية في قسم شرطة النقب، وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، سيتم تقديمها لجلسة اليوم في محكمة الصلح في بئر السبع مع طلب تمديد اعتقالها.
وأشار إلى أن المداهمة تمت بعد تحقيق مشترك أجرته المنطقة الجنوبية لشرطة إسرائيل والشاباك، وأن من بين القوات التي شاركت في الحادثة الوحدة المركزية لمنطقة النقب والقوات الخاصة في النقب بالتعاون مع جهاز المخابرات الخاص، والتشكيل الجوي لشرطة إسرائيل ووحدات المخابرات الإقليمية والوطنية.
ونقل الموقع عن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أمير كوهين قوله إن "اللواء الجنوبي لن يتردد بأي شكل من الأشكال في الحرب ضد الإرهاب وسيستخدم كل الوسائل والأدوات المتاحة له في كل مكان، من أجل خلق الردع وإحباط الهجمات الإرهابية، بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل".