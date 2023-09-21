الرئيس السوري يصل إلى الصين.. ما نتائج القمة المتوقعة.. وموقف حليفي دمشق؟

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة هانغتشو في شرق الصين.

وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إنه من المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية مع أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية.

وأشار مكتب الرئاسة السورية في بيان، يوم الثلاثاء، إن الأسد سيرأس وفدًا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات في بضع مدن صينية تشمل اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويبدأ الرئيس السوري بشار الأسد، زيارة إلى الصين، تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفقًا لما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا". وقالت الوكالة إن الرئيسين الأسد وشي جين بينغ سيعقدان قمة سورية صينية.

وذكرت "سانا" أن الزيارة تشمل عددًا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس السوري وعقيلته أسماء الأسد في مدينتي خانجو وبكين.

ويرافق الرئيس السوري وفد رسمي يضم وزير الخارجية فيصل المقداد، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ومسؤولين آخرين.