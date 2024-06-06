توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي يهدد بتقويض مقترح بايدن للتهدئة

يهدد توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وسط قطاع غزة، بنسف مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، في ظل بطء تجاوب الطرفين مع المقترح.

وخلال اليومين الماضيين، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مناطق البريج والمغازي ودير البلح وسط القطاع، معلنًا أن ذلك يأتي بهدف تدمير بنى تحتية واستهداف عناصر تابعين لحركة حماس في تلك المناطق، وفق قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الفرقة الـ98 التابعة له بدأت حملة دقيقة في تلك المناطق فوق وتحت الأرض في آن واحد"، مشيرًا إلى أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك.

وأدى توسيع العملية العسكرية إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني، وإصابة المئات بجروح مختلفة، كما نزح الآلاف من منازلهم.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن مقترح للتهدئة بين حماس وإسرائيل في غزة يقوم على ثلاث مراحل.