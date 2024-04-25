الموت يلاحق النازحين.. وفاة طفلة في رفح بسبب موجة الحر

توفيت طفلة فلسطينية داخل خيمة وسط مدينة رفح جرّاء موجة حر شديدة تضرب خيام النازحين في قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن الطفلة ملك سائد اليازجي (5 أشهر) توفيت داخل خيمة عائلتها الموجودة وسط مدينة رفح بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وبحسب عم الطفلة محمود اليازجي، فإن عائلة الطفلة تعيش في ظل ظروف النزوح القاسية داخل خيمة لا تقي من برد الشتاء أو حر الصيف.

وأكدّ عم الطفلة في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه مع موجة الحر الشديد التي أنهكت النازحين داخل الخيام، عانت الطفلة ملك منذ يوم أمس الأربعاء حالة جفاف وصولًا إلى الوفاة صباح اليوم.

يشار إلى أن موجة حر شديد تؤثر على قطاع غزة، حيث بلغت الحرارة 40 درجة مئوية، في حين يعيش قرابة 1.8 مليون غزّي داخل خيام النزوح بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.