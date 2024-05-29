قصف خيام واستفزازات.. عملية رفح تُنذر بإطالة أمد الحرب

يكشف تتبع مجرى سير العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح بداية الشهر الجاري، أن إسرائيل تسير باتجاه التصعيد غير الحذر، وغير المدروس، خصوصا في ظل الأعمال التي وُصفت بالاستفزازية على الحدود المصرية، واستمرار استهداف المدنيين ومخيمات النازحين.

وبحسب التصريحات والمراحل التي تعلنها حكومة نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي باستمرار على امتداد الحرب على غزة، يمثل اجتياح رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة وعلى الحدود المصرية، المرحلة الأخيرة من التوغل العسكري في القطاع، للقضاء على المتبقي من قوات حماس في غزة بحسب الرواية الإسرائيلية، لكن التطورات الميدانية تظهر خلاف ذلك.

محور فيلادلفيا

عسكريا توغلت القوات الإسرائيلية باتجاه محور فيلادلفيا الذي يمثل الشريط الحدودي مع مصر، والذي يخضع لاتفاقات دولية تحدد أعداد القوات العسكرية من الطرفين الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى نوع وكم التسليح، لتجنب أي تصعيد من كلا الطرفين.

ويمتد محور صلاح الدين، أو محور فيلادلفيا، بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويمثل منطقة آمنة بحسب بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. ورغم التحذيرات الدولية والمصرية على وجه الخصوص، إلا أن القوات الإسرائيلية وبتوجيه سياسي من حكومة الحرب الإسرائيلية دخلت المحور وسيطرت على معبر رفح بقوات مدرعة، وبأسلوب استعراضي واستفزازي.