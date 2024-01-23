أمريكا تطلق عملية "بوسيدون آرتشر" لضرب الحوثيين

كشف مسؤولون أمريكيون، عن عملية أطلقتها الإدارة الأمريكية، تستهدف قواعد ميليشيا الحوثي في اليمن، تحت اسم عملية "بوسيدون آرتشر".

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن أحد المسؤولين، قوله، إن الموجة الأولى من الضربات، التي استهدفت ما يقرب من 30 موقعا في جميع أنحاء اليمن، كانت بمثابة بداية عملية "بوسيدون آرتشر"، بمشاركة الجيش البريطاني.

واستهدفت الهجمات طائرات دون طيار هجومية، وصواريخ باليستية مضادة للسفن، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وغير ذلك الكثير؛ إذ حاولت الولايات المتحدة تعطيل قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في ممرات الشحن الدولية ببعض الممرات المائية الدولية الأكثر أهمية في العالم.

وشدد المسؤولون على أن عملية "بوسيدون آرتشر" منفصلة عن عملية "حارس الازدهار"، وهي تحالف دفاعي للدول التي خصصت أصولا بحرية وأفرادًا لتعزيز الأمن في البحر الأحمر.

وقد اعترضت بعض دول التحالف التي يزيد عددها على 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بشكل متكرر عمليات إطلاق طائرات دون طيار، وصواريخ من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن العملية تشير إلى نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى، لعمليات الولايات المتحدة في اليمن، حيث تضرب الولايات المتحدة البنية التحتية لميليشيا الحوثي، في حين تعهدت الجماعة المتمردة المدعومة من إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.