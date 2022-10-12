جعجع معلقا على اتفاق ترسيم الحدود: لا شيء يستدعي الاحتفال

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن لا شيء يستدعي الاحتفال باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن الاتفاق الذي حظي برعاية أمريكية جاء متأخرا.

وعلق جعجع على الاتفاق في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر قال فيها: "لا شيء يستدعي احتفال الرؤساء الثلاثة بتوقيع هذا الاتفاق ولا سيما أنه أتى متأخرا 6 أو 7 سنوات على الأقل، ناهيك عن أنهم ليسوا من وضعوا النفط والغاز في البحر بل هو موجود أصلا".

وفي تصريحات تلفزيونية قال جعجع: "علينا انتظار تفاصيل الاتفاق على الحدود البحرية وحيثياته لإبداء الموقف النهائي منه، ولكن الرأي الأولي أنه من الأفضل حصول عملية الترسيم ليبدأ لبنان مساره باتجاه إنتاج الغاز والنفط.

وقال: "يجب أن تذهب الأموال التي ستجنى من الغاز والنفط إلى الصندوق السيادي وعدم السماح لأحد باستعمالها في الوقت الحاضر لأي غرض كان".

يشار إلى أن إسرائيل ولبنان أكدا قبولهما مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التي أعدها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، فيما ينتظر الإعلان عن الموافقات الرسمية من تل أبيب وبيروت.