حماس ترد .. هل رفض الأسد انتقال مكتب الحركة إلى دمشق؟

نفت حماس، اليوم الأربعاء، ما نشرته وسائل إعلام لبنانية حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا بعد رفض الرئيس السوري لهذا الطلب.

وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه في بيان: "مع تقديرنا لكل الدول العربية، التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم الثلاثاء 23 إبريل 2024، حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا، فلم تطلب الحركة ذلك من الشقيقة سوريا ولا من غيرها".

وكانت جريدة "اللواء" اللبنانية قد قالت أمس الثلاثاء، إن الرئيس السوري بشار الأسد رفض انتقال قيادة حماس إلى سوريا، بعدما قررت قطر إنهاء إقامة القياديين التابعين للحركة على أراضيها.

وبحسب الجريدة، فقد أبلغ الأسد الوسطاء الإيرانيين رفضه القاطع لبحث هذا الموضوع، معتبرا أن حركة حماس كان لها دور فاعل في ما وصفه بنشر الفوضى وتشجيع الاقتتال بين السوريين.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الأسد رفض مجيء أي شخصية قيادية في حماس، خاصة خالد مشعل وإسماعيل هنية، إلى دمشق لبحث ترتيبات الانتقال، وأبلغ الجانب الإيراني أن وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في حرب غزة "يتم من خلال طهران، وليس بالتواصل المباشر مع حماس".