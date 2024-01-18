لماذا رفضت إسرائيل التعاون مع محققي الأمم المتحدة بشأن هجوم حماس؟

كشفت إسرائيل سبب منع أطبائها الذين عالجوا الجرحى المصابين يوم هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من التعاون مع محققي الأمم المتحدة، وقالت إن اللجنة الأممية تشكلت برئاسة ثلاثة أشخاص "معادين للسامية".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة، قوله إنه "تم الطلب من الأطباء عدم التعاون مع ممثلي الأمم المتحدة الذين يحققون في هجوم حماس في الـ7 من أكتوبر لأسباب سياسية وأمنية".

وأرجع حياة هذا القرار إلى أن "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأحداث في إسرائيل تشكلت برئاسة ثلاثة أشخاص معادين للسامية".

ومن بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة، ممثلة جنوب أفريقيا، نافانيثيم بيلاي، التي شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من عام 2008 إلى عام 2014.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن استيائه من عدم وجود إطار زمني محدد بوضوح للتحقيق.