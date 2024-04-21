إسرائيل تستدعي سفراء الدول المؤيدة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، السبت، أن إسرائيل ستستدعي الأحد سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة؛ من أجل إجراء "محادثة احتجاجية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في مجلس الأمن الدولي، الخميس، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة"، أيده 12 عضواً وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.