محللون: الجيش السوداني يحاول جر الفاشر إلى "نزاع عرقي"

قال محللون للشأن السوداني، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يحاول جر الصراع في الفاشر إلى نزاع عرقي، لمواجهة قوات الدعم السريع.

وتجددت، اليوم الثلاثاء، الاشتباكات داخل الفاشر بين الجيش السوداني، وحلفائه من الحركات المسلحة، وقوات الدعم السريع.

واتهمت قوات الدعم السريع، يوم الاثنين، الجيش السوداني وحلفاءه من الحركات المسلحة بمحاولة جرها للقتال داخل مدينة الفاشر؛ حتى يتحول الصراع هناك إلى حرب أهلية.

وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن الاشتباكات المباشرة دارت بالقرب من "بوابة مليط" شمالي المدينة، وسط سماع الانفجارات العنيفة بالقرب من مقر قيادة الفرقة السادسة التابعة للجيش وسط الفاشر.

وأكد الشهود استمرار حركة نزوح المدنيين من داخل المدينة باتجاه معسكر ابوشوك غربي الفاشر والمناطق المجاورة، كما غادر آخرون باتجاه جنوب دارفور حيث مدن "نيالا وكأس وشعيرية".

وتقف مدينة الفاشر منذ أسابيع على حافة الانفجار؛ جراء تأهب أطراف الصراع هناك إلى خوض معركة قد تكون حاسمة في إقليم دارفور، وسط مخاوف من تكرار تجربة الجنينة غربي دارفور.

تحشيد القبائل

وأكد الصحفي عبدالرحمن العاجب وجود عملية تحشيد للقبائل في الفاشر؛ بنية تحويل الصراع هناك إلى صراع عرقي، لكنه استبعد انزلاق الأوضاع نحو الصراع الأهلي، قائلًا إن "الرهان على الحركات في تحشيد قبائلهم واستقطابها للقتال في صف الجيش ضد قوات الدعم السريع، في محاولة لجر الأوضاع نحو الصراع القبلي، مخطط مكشوف وتم إفشاله بسبب الوعي وسط المجتمعات".

وأوضح العاجب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن أي رهان على اندلاع صراعات قبلية في دارفور رهان خاسر؛ لانتشار "الوعي المجتمعي والمصلحي" الذي ساد بين أوساط شعب دارفور، فضلًا عن توازن القوة الذي حدث في الإقليم؛ بسبب امتلاك كل القبائل الأسلحة المتطورة والفتاكة؛ ما يجعل كل قبيلة تأخذ حذرها من الأخرى.