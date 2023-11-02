بعد اعتقال الغنوشي وبديله.. العجمي الوريمي أمينًا عامًا للنهضة التونسية

عيَّن مجلس شورى حركة النهضة في تونس، العجمي الوريمي، أمينًا عامًا جديدًا للحزب الذي اعتقلت السلطات، في وقت سابق، رئيسه راشد الغنوشي، ثم بديله منذر لونيسي.

وجاء بيان للحركة نشرته، اليوم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مجلس الشورى "انعقد عن بُعد للمصادقة على مشروع لائحة تتعلق بصلاحيات الأمين العام".

وأضاف البيان: "بعد المصادقة على اللائحة تمت تزكية الأخ العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس الحركة أمينًا عامًا جديدًا لحزب حركة النهضة".

ومنصب الأمين العام في حركة النهضة التونسية، التي أغلقت مكاتبها الرئيسة بقرار من السلطات الأمنية، شاغر منذ استقالة القيادي والوزير السابق زياد العذاري منه العام 2019.

والعجمي الوريمي كان ناشطًا في حركة النهضة منذ بدئها العمل بشكل سري في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي بعده، قبل أن يتم اعتقاله، العام 1991، والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.