ضحايا إثر قصف خيام للنازحين والصحفيين في مستشفى وسط غزة

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن "4 فلسطينيين قتلوا وأصيب 17 آخرين على الأقل في القصف الذي استهدف ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى".

وأضاف في بيان له "نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، وندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة".