ضحايا إثر قصف خيام للنازحين والصحفيين في مستشفى وسط غزة
قصف الجيش الإسرائيلي، عدداً من الخيام التي تؤوي نازحين وصحفيين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وتعج ساحة المستشفى بمئات الخيام للنازحين والصحفيين الذين يعملون في محافظة وسط قطاع غزة، بعد أن غادروا مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ومستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع نتيجة الاجتياح الإسرائيلي للمدينة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن "4 فلسطينيين قتلوا وأصيب 17 آخرين على الأقل في القصف الذي استهدف ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى".
وأضاف في بيان له "نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، وندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة".