تحت وطأة الاحتجاجات.. جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تقاطع إسرائيل

وسط توقعات باتساع مساحات الاحتجاج، تمكَّن حراك الطلبة الداعم للفلسطينيين في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية من إلزام إدارة الجامعة باتفاق لقطع العلاقات مع إسرائيل.

ويقضي الاتفاق، الذي أعلن عن التوصل إليه بين إدارة الجامعة والطلاب، بفض الاعتصام المستمر منذ نحو أسبوعين دعمًا لغزة مقابل قطع روابط الجامعة مع المؤسسات الإسرائيلية.

ويتضمن الاتفاق جدولًا زمنيًّا ملزمًا لإدارة الجامعة بقطع جميع روابطها مع إسرائيل، وهو ما اعتبره الطلبة "انتصارًا كبيرًا" لهم.

ويأتي هذا الاتفاق على غرار ما حدث في جامعات أخرى، مثل: "براون" و"نورث إيسترن"، أعلنت سابقًا عن مراجعة علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية تحت وطأة الحراك المستمر للطلبة.

وفي هذا الإطار، غادر عشرات الطلاب حفل التخرج بجامعة ديوك الأمريكية، أمس الأحد، وهتف بعضهم "فلسطين حرة" تعبيرًا عن احتجاجهم على ضيف الحفل الممثل الفكاهي جيري ساينفيلد لدعمه إسرائيل، وفقًا لـ "رويترز".

وأظهر مقطع منشور على موقع إكس أشخاصًا يرتدون أزياء وقبعات التخرج، وبعضهم يلوّح بالعلم الفلسطيني، وهم يغادرون مكان إقامة الحفل في ملعب كرة القدم بالجامعة الموجودة في نورث كارولاينا.