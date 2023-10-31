ما الدرع البشري في غزة وكيف اتُهمت حماس باستخدامه؟

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الجيش الإسرائيلي نَشر تسجيلا صوتيا، يُسمع فيه أحد عناصر مديرية المخابرات العسكرية وهو يتصل برجل فلسطيني في غزة لإقناعه وعائلته بالفرار جنوبا باتجاه خان يونس.

وأضافت الصحيفة أن "متلقي المكالمة كان يشكو من صعوبة الامتثال للتحذير الإسرائيلي لأن حماس تغلق الطرق على الطريق الجنوبي، وتعيد الناس إلى ديارهم".

وأشارت إلى أن "التسجيل الصوتي هو مجرد واحد من العديد من الأدلة المزعومة التي نشرها الجيش الإسرائيلي لدعم مزاعمه بأن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية أو تعمل بطريقة تظهر التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين".

وتُعرّف المحكمة الجنائية الدولية جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الدروع البشرية بأنها "استغلال وجود مدني أو شخص آخر محمي لجعل نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة في مأمن من العمليات العسكرية".