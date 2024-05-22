ملك البحرين يزور روسيا لبحث التعاون المشترك والتطورات الإقليمية

يجري ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، زيارة إلى روسيا، يبحث خلالها مع الرئيس بوتين علاقات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حسب وكالة أنباء البحرين.

وأوضحت الوكالة أن المباحثات ستمثل أيضًا نتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في الـ16 من مايو الجاري.

كما سيؤدي ملك البحرين زيارة مماثلة إلى الصين بناء على دعوة من رئيسها شي جين بينغ، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة إجراء مباحثات مع الرئيس بينغ تتصل بعلاقات التعاون المشترك، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين.