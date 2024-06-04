الأمن الإسرائيلي يقتل شخصا حاول عبور الحدود من الأردن

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، إن قوات الأمن قتلت شخصا حاول عبور الحدود من الأردن.

وتشهد الحدود الإسرائيلية الأردنية منذ سنوات، عمليات تسلل، كان يتم إحباطها من الجانبين، ولكن منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، على خلفية هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، شهدت المنطقة الحدودية تشديدات أمنية للحد من تلك الحوادث.

وفي شهر يوليو الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 7 أشخاص تسللوا إلى المناطق الإسرائيلية الواقعة على الحدود الأردنية، وتمكن جنود الجيش الإسرائيلي من اعتقال 5 أشخاص.

وجاءت عملية التسلل، عقب المزاعم الإسرائيلية بشأن إحباط عملية "تهريب كمية كبيرة من الأسلحة" عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار.