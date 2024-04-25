استنفار في إسرائيل تحسبًا لمذكرة اعتقال محتملة ضد نتنياهو

بحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء، سبل مواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، وفق إعلام عبري.

ويتهم الفلسطينيون ومؤسسات حقوقية محلية ودولية هؤلاء القادة وغيرهم بارتكاب "جرائم حرب"، خلال الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت القناة "13" العبرية، إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي الأربعاء "تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل".

وأضافت: "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، يوجد احتمال أن تُوجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهاليفي".

والمحكمة الجنائية ومحكمة العدل تابعتان للأمم المتحدة، لكن بينما تلاحق الجنائية الأفراد، تفصل العدل في النزاعات بين الدول، وهي تنظر بالفعل، وللمرة الأولى، في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بغزة.

وأوضحت القناة أنه ضمن المناقشة جرى إقرار إجراءات فورية يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بينها "شن حملة سياسية" على المستوى الدولي ضدها.

وأفادت بأن نتنياهو سيجري في هذا الشأن محادثات مع مسؤولين من دول أوروبية، بينها هولندا والنمسا.

وسيجري وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوغ، اتصالات مع الكونغرس الأمريكي، وإدارة الرئيس جود بايدن، وفق القناة.