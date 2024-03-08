مفوض حقوق الإنسان: توسع غير مسبوق للمستوطنات الإسرائيلية

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرًا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه جريمة حرب، بحسب "رويترز".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي، إن المستوطنات "تتعارض" مع القانون الدولي، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن خطط استيطان جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر فولكر في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة: "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء".

ووثق التقرير، الذي استند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة بنفسها بالإضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 2023، قائلاً إنها الزيادة المسجلة الأعلى على الإطلاق منذ بدء المراقبة في العام 2017.

وذكر أيضًا أن هناك زيادة كبيرة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتقول إسرائيل إن لها حقًا توراتيًا في الأرض التي يتوسع فيها الاستيطان. ويقول الجيش إنه يشن عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ويستهدف من يشتبه بأنهم مسلحون.