ليبيا.. هل تمهّد مساعي السنوسي الخارجية لحوار داخلي شامل؟

تثير الدعوات إلى حوار مباشر في ليبيا، والتي أطلقها سليل العائلة الحاكمة الأمير محمد السنوسي، تساؤلات حول التوقيت وعلاقة ذلك بحراك إعادة الملكية الدستورية في البلاد.

ومن تركيا، يجري نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا السنوسي، لقاءات مكثفة مع زعماء قبائل وفعاليات المجتمع المدني وأحزاب.

وآخر هذه اللقاءات كان مساء الخميس، مع أعضاء من لجنة الحوار التي شاركت في ملتقى جنيف، وأكد لهم السنوسي رؤيته بأنه "ليست هناك شرعية مستمدة إلا تلك التي يُقرّها الشعب الليبي، وأنه ماضٍ في مساعيه وجهوده من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد وأن تكون الشرعية الدستورية الملكيّة الضامن لجميع مكونات الشعب الساعين إلى دولة المؤسسات والقانون".

وقبلها قال السنوسي، إن "الحراك الذي أطلقه يواجه حملة من البعض للتشويش عليه، بأخبار مزيفة".

ويتزايد الحديث في ليبيا حول موعد دخول السنوسي للبلاد لإجراء حوار مباشر مع مختلف الفعاليات الليبية.